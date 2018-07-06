各地で氾濫危険水位超える（午前９時半）
午前９時半現在、北海道から九州にかけて氾濫危険水位を超えている川があります。
氾濫危険水位を超えているのは次の川です。
北海道北見市を流れる常呂川。
京都府亀岡市を流れる桂川。
大阪府豊中市を流れる天竺川。
山口県下関市を流れる友田川、木屋川、粟野川。
広島県三原市を流れる天井川。
山口県岩国市を流れる錦川。
山口県萩市を流れる明木川。
山口県美祢市を流れる厚狭川。
高知県香南市を流れる物部川。
福岡県宗像市を流れる山田川。
福岡県岡垣町を流れる矢矧川。
福岡県北九州市を流れる板櫃川と竹馬川紫川。
福岡県飯塚市を流れる庄内川。
福岡県鞍手町を流れる西川。
佐賀県多久市を流れる牛津川。
北海道北見市を流れる常呂川。
京都府亀岡市を流れる桂川。
大阪府豊中市を流れる天竺川。
山口県下関市を流れる友田川、木屋川、粟野川。
広島県三原市を流れる天井川。
山口県岩国市を流れる錦川。
山口県萩市を流れる明木川。
山口県美祢市を流れる厚狭川。
高知県香南市を流れる物部川。
福岡県宗像市を流れる山田川。
福岡県岡垣町を流れる矢矧川。
福岡県北九州市を流れる板櫃川と竹馬川紫川。
福岡県飯塚市を流れる庄内川。
福岡県鞍手町を流れる西川。
佐賀県多久市を流れる牛津川。