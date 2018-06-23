大阪北部地震 震度５弱以上の市町でり災証明書 受け付け

大阪北部地震で震度５弱以上の揺れを観測した大阪府内の多くの自治体では、住宅などに被害があった人が支援を受けるために必要な「り災証明書」の受け付けが始まっています。

高槻市では資産税課で平日午前８時45分から午後５時15分まで受け付けているほか、今週は土曜日、日曜日も受け付けています。

電話番号は072－674－7143です。



茨木市では資産税課で平日午前８時45分から午後５時15分まで受け付けています。

電話番号は072－620－1615です。



枚方市では市の災害対策本部で24時間受け付けています。

電話番号は市役所の代表電話072－841－1221です。



箕面市では税務課で24時間受け付けています。

電話番号は072－724－6709です。



吹田市では資産税課で平日の午前９時から午後５時半まで受け付けています。

電話番号は06－6384－1245です。



豊中市では固定資産課で平日午前８時45分から午後５時15分まで受け付けているほか、今週は土曜日と日曜日も午前９時から午後５時15分まで受け付けています。

電話番号は06－6858－2447です。



交野市では税務室で平日午前９時から午後５時半まで受け付けています。

電話番号は市役所の代表電話072－892－0121です。



島本町では危機管理室で平日午前９時から午後５時半まで受け付けています。

電話番号は075－962－0380です。



守口市では課税課で毎日午前９時から午後５時30まで受け付けています。

電話番号は06ー6992ー1474です。



四條畷市は市役所１階の専用の窓口で毎日午前８時45分から午後５時15分まで受け付けています。

電話番号は市役所の代表電話072ー877ー2121です。



このほか大阪市と寝屋川市、摂津市では週明け以降、受け付けを始めることにしています。