大阪北部地震 赤十字社などが義援金受け付け

大阪府北部の地震で被害を受けた人たちを支援するため、大阪府や日本赤十字社などは義援金を受け付けています。

大阪府と日本赤十字社、それに大阪府共同募金会は、今回の地震で被害を受けた人を支援しようと、それぞれ専用の口座を設けて、22日から９月28日まで義援金を受け付けることになりました。



寄せられた義援金は市や町を通じて被災した人たちに支給されます。



義援金の振り込み先は、大阪府がりそな銀行大阪公務部支店の普通口座、口座番号は1832206。

口座名は「平成30年大阪北部地震義援金」です。



日本赤十字社はゆうちょ銀行の口座番号00120ー５－587864。

口座名は「日赤平成30年大阪府北部地震災害義援金」。



大阪府共同募金会はゆうちょ銀行の00950ー９ー333113。

口座名は「大阪府共同募金会大阪府北部地震義援金」です。