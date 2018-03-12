ＮＨＫ経営委員に野田総務相が辞令交付

ＮＨＫの経営委員に野田総務大臣から辞令が手渡されました。

政府はＮＨＫの経営委員のうち再任も含めた５人について先月、衆・参両院で同意を得て今月１日付けで任命しました。１２日は総務省で辞令の交付式が行われ、野田総務大臣から安倍総理大臣の辞令が手渡されました。



辞令が交付されたのは、三井物産顧問の槍田松瑩氏、７５歳。追手門学院大学地域創造学部教授の佐藤友美子氏、６６歳。阪神高速道路取締役会長の森下俊三氏、７２歳です。佐藤氏と森下氏は再任です。また辞令の交付式には出席できませんでしたが、一橋大学国際・公共政策大学院教授の井伊雅子氏、５５歳が再任、同志社大学法学部教授の村田晃嗣氏５３歳も新たに任命されています。