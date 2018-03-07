芸術選奨に石川さゆりさんら19人

芸術選奨に石川さゆりさんら19人
芸術の分野で優れた業績をあげた人たちに贈られる文化庁の「芸術選奨文部科学大臣賞」に歌手の石川さゆりさんら１９人が選ばれました。
今年度の芸術選奨文部科学大臣賞に選ばれたのは次の１９人の方々です。

（演劇部門）
能楽師の杉市和さん
演出家の宮城聰さん

（映画部門）
映画監督の黒沢清さん
俳優の永瀬正敏さん

（音楽部門）
作曲家の近藤譲さん
尺八演奏家の善養寺惠介さん

（舞踊部門）
ダンサーの佐東利穂子さん
日本舞踊家の西川箕乃助さん

（文学部門）
小説家の金井美恵子さん
小説家の松家仁之さん

（美術部門）
美術家の杉戸洋さん
現代美術家の西野達さん

（放送部門）
脚本家の坂元裕二さん

（大衆芸能部門）
歌手の石川さゆりさん
落語家の入船亭扇遊さん

（芸術振興部門）
演劇プロデューサーの細川展裕さん

（評論などの部門）
美術史家の五十殿利治さん
美術批評家の椹木野衣さん

（メディア芸術部門）
アニメーション作家の山村浩二さん

芸術選奨の贈呈式は今月１３日に都内のホテルで行われます。