芸術選奨に石川さゆりさんら19人

芸術の分野で優れた業績をあげた人たちに贈られる文化庁の「芸術選奨文部科学大臣賞」に歌手の石川さゆりさんら１９人が選ばれました。

今年度の芸術選奨文部科学大臣賞に選ばれたのは次の１９人の方々です。



（演劇部門）

能楽師の杉市和さん

演出家の宮城聰さん



（映画部門）

映画監督の黒沢清さん

俳優の永瀬正敏さん



（音楽部門）

作曲家の近藤譲さん

尺八演奏家の善養寺惠介さん



（舞踊部門）

ダンサーの佐東利穂子さん

日本舞踊家の西川箕乃助さん



（文学部門）

小説家の金井美恵子さん

小説家の松家仁之さん



（美術部門）

美術家の杉戸洋さん

現代美術家の西野達さん



（放送部門）

脚本家の坂元裕二さん



（大衆芸能部門）

歌手の石川さゆりさん

落語家の入船亭扇遊さん



（芸術振興部門）

演劇プロデューサーの細川展裕さん



（評論などの部門）

美術史家の五十殿利治さん

美術批評家の椹木野衣さん



（メディア芸術部門）

アニメーション作家の山村浩二さん



芸術選奨の贈呈式は今月１３日に都内のホテルで行われます。