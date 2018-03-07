芸術選奨に石川さゆりさんら19人
芸術の分野で優れた業績をあげた人たちに贈られる文化庁の「芸術選奨文部科学大臣賞」に歌手の石川さゆりさんら１９人が選ばれました。
今年度の芸術選奨文部科学大臣賞に選ばれたのは次の１９人の方々です。
（演劇部門）
能楽師の杉市和さん
演出家の宮城聰さん
（映画部門）
映画監督の黒沢清さん
俳優の永瀬正敏さん
（音楽部門）
作曲家の近藤譲さん
尺八演奏家の善養寺惠介さん
（舞踊部門）
ダンサーの佐東利穂子さん
日本舞踊家の西川箕乃助さん
（文学部門）
小説家の金井美恵子さん
小説家の松家仁之さん
（美術部門）
美術家の杉戸洋さん
現代美術家の西野達さん
（放送部門）
脚本家の坂元裕二さん
（大衆芸能部門）
歌手の石川さゆりさん
落語家の入船亭扇遊さん
（芸術振興部門）
演劇プロデューサーの細川展裕さん
（評論などの部門）
美術史家の五十殿利治さん
美術批評家の椹木野衣さん
（メディア芸術部門）
アニメーション作家の山村浩二さん
芸術選奨の贈呈式は今月１３日に都内のホテルで行われます。
（演劇部門）
能楽師の杉市和さん
演出家の宮城聰さん
（映画部門）
映画監督の黒沢清さん
俳優の永瀬正敏さん
（音楽部門）
作曲家の近藤譲さん
尺八演奏家の善養寺惠介さん
（舞踊部門）
ダンサーの佐東利穂子さん
日本舞踊家の西川箕乃助さん
（文学部門）
小説家の金井美恵子さん
小説家の松家仁之さん
（美術部門）
美術家の杉戸洋さん
現代美術家の西野達さん
（放送部門）
脚本家の坂元裕二さん
（大衆芸能部門）
歌手の石川さゆりさん
落語家の入船亭扇遊さん
（芸術振興部門）
演劇プロデューサーの細川展裕さん
（評論などの部門）
美術史家の五十殿利治さん
美術批評家の椹木野衣さん
（メディア芸術部門）
アニメーション作家の山村浩二さん
芸術選奨の贈呈式は今月１３日に都内のホテルで行われます。