紅白歌合戦 出場歌手の曲目と曲順発表 大トリは「ゆず」

発表された曲目は以下のとおりです。

敬称は省略し、カッコ内は出場回数です。



▽Hey! Say! JUMP(初)「Come On A My House」

▽Little Glee Monster(初)「好きだ。~夢を歌おうver.~」

▽山内惠介(3)「愛が信じられないなら~貴公子たちの舞踏会~」

▽Eーgirls(5)「Love ☆ Queen」

▽SHISHAMO(初)「明日も~紅白2017ver.~」

▽三山ひろし(3)「男の流儀~けん玉世界記録への道~」

▽AI(3)×渡辺直美「キラキラ」

▽竹原ピストル(初)「よー、そこの若いの」

▽丘みどり(初)「佐渡の夕笛」

▽Sexy Zone(5)「ぎゅっと」

▽市川由紀乃(2)「人生一路」

▽福田こうへい(4)「王将」

▽三代目 J Soul Brothers(6)「HAPPY~紅白スペシャルバージョン~」

▽天童よしみ(22)「道頓堀人情」

▽SEKAI NO OWARI(4)「RAIN」

▽倉木麻衣(4)「渡月橋 ~君 想ふ~」

▽TWICE(初)「TTーJapanese ver.-」

▽三浦大知(初)「三浦大知 紅白スペシャル」

▽水森かおり(15)「早鞆ノ瀬戸」

▽WANIMA(初)「ともに」

▽島津亜矢(4)「The Rose」

▽郷ひろみ(30)「2億4千万の瞳~GO!GO!バブルリミックス~」

▽欅坂46(2)「不協和音」

▽関ジャニ∞(6)「なぐりガキBEAT」

▽福山雅治(10)「トモエ学園」

▽坂本冬美(29)「男の火祭り」

▽西野カナ(8)「パッ」

▽TOKIO(24)「AMBITIOUS JAPAN!」

▽五木ひろし(47)「夜空」

▽乃木坂46(3)「インフルエンサー」

▽松田聖子(21)「新しい明日」

▽平井堅(8)「ノンフィクション」

▽椎名林檎(5)とトータス松本(初)「目抜き通り」

▽Perfume(10)「TOKYO GIRL」

▽X JAPAN(8)「ENDLESS RAIN 2017 紅白スペシャル」

▽AKB48(10)「視聴者が選んだ夢の紅白SPメドレー」

▽エレファントカシマシ(初)「今宵の月のように」

▽松たか子(3)「明日はどこから」

▽星野源(3)「Family Song」

▽Superfly(2)「愛をこめて花束を」

▽嵐(9)「嵐×紅白スペシャルメドレー」

▽高橋真梨子(5)「For you...」

▽氷川きよし(18)「きよしのズンドコ節」

▽石川さゆり(40)「津軽海峡・冬景色」

▽ゆず(8)「栄光の架橋」