台風１８号 １７日の満潮時は高潮に警戒を

今は年間で最も潮位が高い時期にあたるうえ、大潮の時期に近く、台風の接近と満潮の時間帯が重なると高潮による浸水の危険性が高まります。過去の高潮による被害は台風の進路の東側にあたる地域で多く起きていて、気象庁は、１７日は瀬戸内海や九州や四国の太平洋側などで特に警戒が必要だとしています。

１７日の西日本の主な港の満潮時刻は次のとおりです。



鹿児島港が午前４時３８分と午後５時４２分、

宮崎港が午前３時２４分と午後４時４２分、

福岡県の博多港が午前７時２８分と午後８時２２分、

高知港が午前３時１４分と午後４時３９分、

高松港が午前８時２７分と午後９時４５分、

広島港が午前７時１３分と午後８時５分、

島根県の浜田港が午前９時４０分と午後１０時４２分、

大阪港が午前４時１０分と午後５時３５分、

京都府の舞鶴港が午前１時１分と午後１１時１９分です。



また１８日は台風が近づく北日本の日本海側を中心に高潮のおそれがあるとして、気象庁が警戒を呼びかけています。



１８日の主な港の満潮時刻は、

新潟港が午前２時６分と午後０時３３分、

秋田港が午前２時３６分と午後０時４６分、

仙台港が午前１時３０分と午後３時５分、

青森港が午前１時３２分と午後２時１７分、

北海道の函館港が午前１時２２分と午後２時４７分、

小樽港が午前３時２６分と午後１時３３分、

釧路港が午前０時４０分と午後２時４３分、

網走港が午前０時７分と午後２時３５分となっています。