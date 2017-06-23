首相 普天間早期返還へ沖縄県の協力に期待

安倍総理大臣は訪問先の沖縄県で記者団に対し、翁長知事がアメリカ軍普天間基地の移設工事の差し止めを求める裁判を起こす意向を示していることに関連し、普天間基地の返還の早期実現に向けて沖縄県側の協力に期待を示しました。

沖縄のアメリカ軍普天間基地をめぐり、政府は移設先の名護市辺野古の海上の埋め立てに向けた工事を進めていますが、翁長知事は、来月中にも工事の差し止めを求める裁判を起こす意向を示しています。



これに関連し、安倍総理大臣は訪問先の沖縄県糸満市で記者団に対し「沖縄の基地負担の軽減は政府の重要な責務だ。今後も基地負担の軽減に向けて政府として全力を傾けていく」と述べました。そのうえで安倍総理大臣は「普天間飛行場の固定化は絶対に避けなければならない。普天間の１日も早い全面返還を実現する、その思いは国も県も同じだと思う。その実現のために国と県が協力していく、ともに努力していくことが求められている」と述べ、普天間基地の返還の早期実現に向けて沖縄県側の協力に期待を示しました。