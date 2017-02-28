宮城 福島で震度５弱 津波の心配なし
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午後４時４９分ごろ地震がありました。
この地震による津波の心配はありません。
震源地は福島県沖で震源の深さは５０ｋｍ、地震の規模を示すマグニチュードは５．６と推定されます。
各市町村の震度は以下のとおりです。
震度５弱が宮城県岩沼市、福島県相馬市、福島県南相馬市、福島県楢葉町、福島県双葉町。
震度４が宮城県石巻市、宮城県塩釜市、宮城県名取市、宮城県角田市、宮城県大崎市、宮城県蔵王町、宮城県川崎町、宮城県丸森町、宮城県亘理町、宮城県山元町、福島県いわき市、福島県須賀川市、福島県二本松市、福島県田村市、福島県伊達市、福島県本宮市、福島県桑折町、福島県国見町、福島県川俣町、福島県天栄村、福島県棚倉町、福島県石川町、福島県浅川町、福島県古殿町、福島県広野町、福島県富岡町、福島県川内村、福島県大熊町、福島県浪江町、福島県葛尾村、福島県新地町、福島県飯舘村。
この地震による津波の心配はありません。
震源地は福島県沖で震源の深さは５０ｋｍ、地震の規模を示すマグニチュードは５．６と推定されます。
各市町村の震度は以下のとおりです。
震度５弱が宮城県岩沼市、福島県相馬市、福島県南相馬市、福島県楢葉町、福島県双葉町。
震度４が宮城県石巻市、宮城県塩釜市、宮城県名取市、宮城県角田市、宮城県大崎市、宮城県蔵王町、宮城県川崎町、宮城県丸森町、宮城県亘理町、宮城県山元町、福島県いわき市、福島県須賀川市、福島県二本松市、福島県田村市、福島県伊達市、福島県本宮市、福島県桑折町、福島県国見町、福島県川俣町、福島県天栄村、福島県棚倉町、福島県石川町、福島県浅川町、福島県古殿町、福島県広野町、福島県富岡町、福島県川内村、福島県大熊町、福島県浪江町、福島県葛尾村、福島県新地町、福島県飯舘村。